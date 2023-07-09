«Нормально, отдыхает»: правда ли, что Валерий Леонтьев попал на стол хирурга

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 17 030 0

Директор Леонтьева опроверг информацию о проблемах со здоровьем у артиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; OK.ru / Борис Чигирев / 64683535453; 5-tv.ru

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Слухи о том, что Валерий Леонтьев страдает от проблем со здоровьем, возникают регулярно. Но так ли это?

В прессе появились сообщения о том, что состояние народного артиста РФ Валерия Леонтьева ухудшается с каждым днем. По сообщениям СМИ, певцу сделали операции на глазах и ногах. А из-за ухудшающегося здоровья исполнитель начал распродавать имущество. За комментарием 5-tv.ru обратился к директору легендарного певца Борису Чигиреву. Тот решительно опроверг слухи о здоровье Леонтьева.

«Опровержение, конечно. Он не намерен в ближайшее время делать операции ни на глаза, ни на колени, ни на что. Чувствует он себя нормально, отдыхает. У него отпуск летний», — отметил Чигирев.

В прошлом году Валерий Леонтьев исчез из медийного поля. Артист улетел в США, где у него есть апартаменты премиум-класса. Певец даже отказался от ежегодных съемок в «Песне года», которые шли в декабре 2022-го. Знаменитость больше не дает концерты, а общественность думает, что у звезды эстрады большие проблемы со здоровьем. Леонтьева поддерживает его любимая супруга Людмила Исакович. Коллеги артиста тоже не забывают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров встретился с Валерием Леонтьевым и опубликовал совместное фото.

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