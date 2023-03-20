«На Бабкину похож»: Киркоров опубликовал фото изменившегося Леонтьева

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Полина Долгова
Полина Долгова 228

Киркоров поздравил Леонтьева с днем рождения и выложил совместное фото

«На Бабкину похож»: Киркоров опубликовал фото изменившегося Леонтьева

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поклонники не сразу узнали Леонтьева, он спрятал свои кудряшки.

В прошлом году Валерий Леонтьев исчез из медийного поля. Артист улетел в США, где у него есть апартаменты премиум-класса. Певец даже отказался от ежегодных съемок в «Песне года», которые шли в декабре 2022-го.

Знаменитость больше не дает концерты, а общественность думает, что у звезды эстрады большие проблемы со здоровьем. По некоторым данным, артист в прошлом году перенес две операции — на глазах и ноге.

Лечение Валерию Яковлевичу обошлось в круглую сумму. Многие думают, что артисту пришлось продать что-то из недвижимости за границей, чтобы рассчитаться с медицинскими работниками.

В тяжелые времена Леонтьева поддерживает его любимая супруга Людмила Исакович. Коллеги артиста тоже не забывают. В 74-й день рождения Леонтьева Филипп Киркоров посвятил ему душевный пост с поздравлением и выложил совместное фото, которое опубликовало издание 7Дней.ru.

«С днем рождения, мой учитель! Всегда учился и учусь, восхищался и восхищаюсь. Король поп-музыки — именно Валерий Леонтьев. Многие лета! Желаю „чтобы в судьбе и твоей, и моей. Зеленый свет продлился!“ и в душе жил „одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный злодей-сердцеед“!» — написал Киркоров.

На опубликованном фото поклонники не сразу узнали Леонтьева. Певец спрятал кудрявые волосы под шапкой, а лицо артиста выглядело опухшим. Но тем не менее Леонтьев улыбался и был счастливым.

Пользователи прокомментировали публикацию восторженными комментариями и, конечно же, негативом.

«Это вы зачем желаете быть в душе сердцеедом? Он же в счастливых отношениях с женой уже 50 лет, ни разу не скомпрометировав»;

«Леонтьев на Бабкину похож… Или Бабкина на Леонтьева?!»;

«С днем рождения! Мой кумир!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Долина сердечно поздравила Леонтьева с днем рожденья.

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