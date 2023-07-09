Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отправилась с официальным визитом в Китай

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 74 0

В ходе визита российской делегации в Китай состоится ряд встреч на высоком уровне.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отправилась с официальным визитом в Китай

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ

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Спикер СФ Валентина Матвиенко направляется в Китай с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Совфеда.

Известно, что Матвиенко примет участие в восьмом заседании китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству. Рабочая поездка состоится по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. Также в состав делегации вошли ряд заместителей Председателей и глав комитетов обеих палат Федерального Собрания.

В Китае ожидают, что Валентина Матвиенко пробудет в стране с 9 по 12 июля, сообщило агентство Синьхуа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Матвиенко отреагировала на слова Макрона о ядерном оружии.

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