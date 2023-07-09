Не хочется последствий: австрийская компания продолжит покупать газ у России

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Рита Миронова
Рита Миронова 33 0

Глава австрийского концерна Штерн: OMV будет закупать у России газ, несмотря на санкции

Не хочется последствий: австрийская компания продолжит покупать газ у России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Австрия осталась единственной страной, которая исправно платит за поставки сырья.

Австрийская компания OMV продолжит закупать газ у России, несмотря на возможности делать это у любых других источников. Об этом, как пишет газета Financial Times, заявил глава компании Альфред Штерн.

«До тех пор, пока „Газпром“ будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы от „Газпрома“», — отметил он.

OMV и «Газпром» сотрудничают с 2018 года. И пока австрийская компания не планирует расторгать контракт. По мнению австрийца, санкции против газа из России скажутся на ценах. Так, устранение определенных источник, как выразился Штерн, повысит цену.

Тем не менее, в 2022 году ряд стран отказались от российского газа. Расчеты перевели в рубли, и Болгарии, Польше, Финляндии, Нидерландам, Германии и Дании это не понравилось. Австрия осталась единственной страной, которая исправно платит за поставки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее у транзита газа из России в Европу.

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