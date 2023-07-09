Умер обладатель «Золотого мяча» Луис Суарес Мирамонтес

Испанский футболист Луис Суарес Мирамонтес скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет Ла Лига в Twitter. При этом о причине смерти не сообщается.

«Ла Лига выражает самые искренние соболезнования семье и друзьям Луиса Суареса Мирамонтеса, исторического игрока и тренера нашего футбола. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Мирамонтес был обладателем «Золотого мяча» (ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту года — Прим. ред.). Дважды становился чемпионом Испании в составе футбольной команды «Барселона», трижды — чемпионом Италии в составе «Интера».

В 1973 году Мирамонтес завершил футбольную карьеру. После этого занимался исключительно тренерской деятельностью — успел поработать с командами «Интер», «Сампдорию», «Комо» и сборной Испании, в составе которой в далеком 1964 году стал чемпионом Европы.

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