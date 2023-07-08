Умер олимпийский чемпион по фехтованию Николай Алехин

На 69-м году умер олимпийский чемпион по фехтованию 1980 года Николай Алехин. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Белоруссии.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Алехина», — говорится в сообщении.

Причина смерти спортсмена не названа.

Фехтовальщик был удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР. В 1980 году на Олимпиаде входил в состав сборной Советского Союза. Вместе с командой Алехин выиграл золото в турнире по сабле. В личном турнире спортсмен не принимал тогда участие.

В 1979 году Алехин стал победителям чемпионата мира вместе с командой, а в 1981-м он взял второе место.

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