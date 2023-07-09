«Де Голль в гробу перевернулся»: Захарова едко оценила поставки оружия Францией для ВСУ

Дипломат в очередной раз лаконично, но остро прокомментировала действия западных коллег.

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что страна намерена усилить военную поддержку Украины, а также уже готовит новые поставки помощи. Подобное заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

«Де Голль в гробу перевернулся: его страна спонсирует нацистов», — написала Захарова.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Страны ЕС и НАТО усилили военную и финансовую поддержку Украины, а также назвали спецоперацию «вторжением» и фактически объявили России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему французская техника оказалась бесполезна на Украине.