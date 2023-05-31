Утопает в грязи: французские танки, поставляемые ВСУ, оказались бесполезны

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Рита Миронова
Рита Миронова 616 0

Военный аналитик Михайлов заявил о бесполезности французской техники, поставляемой Украине

Утопает в грязи: французские танки, поставляемые ВСУ, оказались бесполезны

Фото: Новичков Николай/ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Вооружение не имеет высокой эффективности для украинской армии по одной причине.

Военная техника, которую Украина получает от Франции, совершенно бесполезна. По словам руководителя Бюро военно-политического анализа и военного аналитика Александра Михайлова, вооружение не имеет высокой эффективности для украинской армии по одной причине.

«Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке», — заявил эксперт URA.RU.

Так, военная техника французского производства предназначена для жаркого и сухого климата, так как в те времена того требовал пустынный климат континента, на котором шли военные действия.

Поэтому теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжены танками, которые не созданы для умеренных зон. Вся бронетехника и артиллерийские системы эффективнее работают при высоких температурах, сухом воздухе и повышенной влажности. В зоне проведения специальной военной операции таких условий нет.

Михайлов отметил, что осенью, зимой и весной, когда вокруг очень много влаги, техника ВСУ просто утопала в грязи. По словам самих военнослужащих, с погодными условиями успешно справлялась только техника российского и советского производства.

«Военнослужащие говорят, что всю зиму, да и весну была грязная распутица. Техника утопала в грязи, кроме техники российского и советского производства», — рассказал Михайлов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

Страны ЕС и НАТО усилили военную и финансовую поддержку Украины, а также назвали спецоперацию «вторжением» и фактически объявили России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине начинается оживление в рядах ВСУ.

Тема:
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