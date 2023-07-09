«Масштабное воздействие»: в Финляндии российскую недвижимость назвали угрозой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 48 0

Iltalehti: Мякитало назвал угрозой недвижимость РФ в Финляндии

«Масштабное воздействие»: в Финляндии российскую недвижимость назвали угрозой

Фото: www.globallookpress.com / Michael Runkel

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В начале 2010-х годов в стране было обнаружено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами.

Приобретенная гражданами РФ на территории Финляндии недвижимость представляет угрозу национальной безопасности страны. Таким мнением поделился в беседе с газетой Iltalehti полковник Янне Мякитало.

По слова военного, в Финляндии около 13 лет назад было обнаружено 139 объектов объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. Он пояснил, что здания и участки скупались «иностранцами» вблизи объектов критической инфраструктуры, таких как: военные склады, закрытые аэродромы и радиолокационные станции. Полковник считает, что на территории таких участков их владельцы могут размещать тайники, в том числе со взрывчаткой.

«Стоит взглянуть на недвижимость, принадлежащую иностранцам: используется ли она для осуществления масштабного воздействия на Финляндию», — прокомментировал Мякитало.

В качестве примера полковник привел одного московского бизнесмена, который якобы приобрел промышленный участок в финском городе Саариярви для строительства на нем логистического центра. По его словам, территория стояла без дела много лет. В связи с этом, считает он, стоит приступить к осмотру иностранной недвижимости.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия закроет генконсульство Финляндии и вышлет финских дипломатов.

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