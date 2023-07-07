Россия закроет генконсульство Финляндии и вышлет финских дипломатов

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Подобное решение — зеркальный ответ на недружественную политику соседней страны.

Фото, видео: Егоршин Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Россия закроет генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и вышлет девять финских дипломатов. Это зеркальный ответ на антироссийскую политику Хельсинки, об этом сегодня заявили в нашем Министерстве иностранных дел.

В прошлом месяце Финляндия объявила персонами нон-грата девять сотрудников российского посольства. А со следующей недели ужесточает правила въезда для граждан России. При этом ответные меры Москвы финские власти сочли «жесткими и ассиметричными» и заявили, что это ухудшит отношения двух стран.

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Россия закроет генконсульство Финляндии и вышлет финских дипломатов

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