Беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Инцидент случился на берегу реки Сим в деревне Асканыш. В каком находится состоянии пострадавшая?

Беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Беременная девушка пострадала в результате падения дерева на палатку в Башкирии. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС по республике.

Инцидент произошел 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш. Дерево также упало и на автомобиль. В результате крыша транспортного средства оказалась полностью смята.

Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой, закрытым переломом плечевой кости. На каком она находится сроке — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в январе беременная девушка попала в ДТП в Москве. А после случившегося у нее сразу же начались роды.

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Беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии

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