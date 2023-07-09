Беременная девушка пострадала при падении дерева на палатку в Башкирии

Беременная девушка пострадала в результате падения дерева на палатку в Башкирии. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба МЧС по республике.

Инцидент произошел 8 июля на берегу реки Сим в деревне Асканыш. Дерево также упало и на автомобиль. В результате крыша транспортного средства оказалась полностью смята.

Пострадавшая была госпитализирована с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой, закрытым переломом плечевой кости. На каком она находится сроке — не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в январе беременная девушка попала в ДТП в Москве. А после случившегося у нее сразу же начались роды.