Девушка начала рожать после того, как попала в ДТП в Москве

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 111

Предварительно, в аварии пострадал один человек.

Девушка начала рожать после того, как попала в ДТП в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Mike Müller

Читайте нас в: Дзен Новости

Беременная девушка попала в аварию утром 10 января. После случившегося у нее сразу же начались роды. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

По информации источника в экстренных службах, все произошло на Волгоградском проспекте. На одном из перекрестков не смогли разъехаться две иномарки, в числе которых был Nissan.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о возможных причинах крушения самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе. На борту находилось 12 пассажиров. Во время жесткой посадки погибли два человека: пилот и одна из женщин, находившихся в самолете.

-19° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.30
-0.04 75.08
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Последние новости

11:36
Зеленский применил в Соледаре «губительную тактику» Гитлера: он потеряет город и армию
11:35
В РФ так и не вернулись: Оксана Самойлова заявила о перелете в Африку
11:28
Рвется на сцену: стало известно о состоянии госпитализированного Ивана Краско
11:10
«Мальчик!» — очевидец рассказал о деталях родов после ДТП в Москве
10:58
Первый запуск спутников с территории Великобритании провалился из-за «аномалии»
10:46
Подвинул холопа: «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Сейчас читают

Вильфанд предупредил о 50-градусных морозах в Старый Новый год
Четвертого мужа сбежавшей в Израиль Пугачевой лишили госнаград и звания Народного артиста
Ей лучше остановиться: почему Виктория Боня может не выдержать новые восхождения
Как найти компромисс между семьёй и карьерой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023