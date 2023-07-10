«Где же вы прятали эти ноги?» — Брухунова впервые показала себя в шортах

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Полина Долгова
Полина Долгова 63 0

Жена Петросяна Татьяна Брухунова впервые показала себя в шортах

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Поклонники удивились новому образу знаменитости. И даже предположили, что раньше она так не одевалась из-за того, что короткие вещи запрещал носить супруг Евгений Петросян. Так ли это на самом деле?

Совсем недавно молодая жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — сделала новую рубрику в своем блоге под названием «образы недели».

Согласно правилам, каждые семь дней женщина делится с подписчиками стильными образами, в которых она выходила по делам все последние семь дней. За последние пару месяцев Брухунова успела похвастаться большим количеством экстравагантных и даже эксцентричных нарядов. Но пользователей заинтриговал последний фотоотчет, так как женщина впервые надела шорты, обнажив тем самым ноги.

Татьяна Брухунова впервые показала себя в шортах Татьяна Брухунова впервые показала себя в шортах. Фото: Instagram* / bruhunova

«Красивые ноги не надо прятать под миди»,

«Где же вы прятали эти ноги?»

«Такие ножки — на обложку!»

«Мне казалось, что вы в теле девушка, а оказывается, что вы очень хрупкая», — написали восторженные поклонники.

Общественность удивилась тому, насколько у Брухуновой тонкая и изящная фигура. Они отметили, что ей стоит чаще обнажать стройные и ровные ноги. Кто-то из пользователей даже предположил, что одеваться в длинные платья ее заставляет 77-летний муж.

Чтобы развеять все домыслы, 34-летняя знаменитость решила раз и навсегда объяснить, в чем дело.

«Друзья, мне никто не запрещает носить короткие вещи. Я одеваюсь так, как мне комфортно. Моя зона комфорта — длина миди», — заявила она.

Однако женщина отметила, что у нее есть одна особенность, о которой интернету лучше не знать. Уточнять корень своего недостатка Татьяна не стала. Поклонники тут же поняли, что ей эту тему не хочется обсуждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что молодая жена Петросяна поделилась редким семейным фото.

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