Молодая жена Петросяна поделилась редким семейным фото: «Берегите друг друга»

Татьяна Брухунова не так часто делится с подписчиками личными моментами из жизни с юмористом.

Супруга юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — вновь сделала исключение в честь праздника и поделилась семейным фото, его опубликовало у себя издание 7Дней.ru.

«Берегите друг друга», — коротко написала жена юмориста.

На черно-белой фотографии супруги смотрят друг на друга, улыбаясь. Татьяна сидит на стуле, а муж, стоя сзади, нежно обнимает ее за плечи.

Приоткрыть завесу семейной жизни с Петросяном знаменитость решила в честь Дня семьи, любви и верности. Предыдущие личные кадры были связаны с Днем защиты детей — 1 июня Брухунова показывала подписчикам маленького сына.

Своего ребенка 34-летняя женщина воспитывает вместе с 77-летним Петросяном. Несмотря на большую разницу в возрасте, паре, судя по всему, удалось достичь гармонии в отношениях.

Помимо статуса жены, Брухунова также исполняет роль директора Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна. Именно работа свела их пути в один.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Брухунова наслаждалась жизнью, пока Петросян был в больнице.