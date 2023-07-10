«Кожу клоками с меня снимали»: Татьяна Судец едва не погибла в детстве

|
Полина Долгова
Полина Долгова 169 0

Диктор Татьяна Судец рассказала, что в детстве едва не погибла из-за загоревшегося платья

«Кожу клоками с меня снимали»: Татьяна Судец едва не погибла в детстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Что же случилось тогда с известным диктором?

В «Артеке» завершился кинофестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса». Ежегодно туда с мастер-классом приезжает легендарный диктор Татьяна Судец. В этом году звезда прилетела вместе с внучкой.

За кулисами фестиваля 75-летняя ведущая программ «Время», «Голубой огонек» и передачи «Спокойной ночи, малыши!» рассказала о трагедии, которую пережила еще будучи маленькой. Как оказалось, в пять лет Татьяна едва не умерла.

«Вскочила на подоконник, чтобы посмотреть, что там за окном происходит. И у меня платье попало на горящую плитку и моментально вспыхнуло. Когда мама зашла в комнату, я уже горела факелом. Обгорела вся, только волосы огонь не тронул. Врачи диагностировали ожог третьей степени, обгорело 75% моего тела», — рассказала диктор в интервью KP.RU.

По словам журналистки, медики считали, что она не выживет.

«Кожу клоками с меня снимали. Но мама сказала: „Таня будет жить!“» — вспомнила она.

Судец рассказала, что лечили ее больше года, а каждый час ей кололи пенициллин. Также на ее ожоги накладывали компрессы из слабого раствора марганцовки. Это оставило на себе отпечаток не только в психологическом плане — шрамы напоминают Судец о тех днях до сих пор.

Ранее, писал 5-tv.ru, что диктор Татьяна Судец проиграла 14 автомобилей и квартиру в казино.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:48
Пушков оценил идею принимать Украину в НАТО по частям
2:29
«Только недавно я ходила с пузиком»: звезда «Ворониных» Мария Ильюхина крестила дочь
2:10
Как выглядят улицы Сочи после мощного ливня — видео
1:50
Диана Гурцкая впервые появилась на публике после смерти мужа
1:34
«Кожу клоками с меня снимали»: Татьяна Судец едва не погибла в детстве
1:16
Экс-генсек НАТО не исключил принятия Украины в альянс «частями»

Сейчас читают

Делегация во главе с Валентиной Матвиенко прилетела в Китай
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
Рак, потеря зрения и упругости кожи: чем опасен солярий
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео