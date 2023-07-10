«Кожу клоками с меня снимали»: Татьяна Судец едва не погибла в детстве

Что же случилось тогда с известным диктором?

В «Артеке» завершился кинофестиваль имени Василия Ланового «Алые паруса». Ежегодно туда с мастер-классом приезжает легендарный диктор Татьяна Судец. В этом году звезда прилетела вместе с внучкой.

За кулисами фестиваля 75-летняя ведущая программ «Время», «Голубой огонек» и передачи «Спокойной ночи, малыши!» рассказала о трагедии, которую пережила еще будучи маленькой. Как оказалось, в пять лет Татьяна едва не умерла.

«Вскочила на подоконник, чтобы посмотреть, что там за окном происходит. И у меня платье попало на горящую плитку и моментально вспыхнуло. Когда мама зашла в комнату, я уже горела факелом. Обгорела вся, только волосы огонь не тронул. Врачи диагностировали ожог третьей степени, обгорело 75% моего тела», — рассказала диктор в интервью KP.RU.

По словам журналистки, медики считали, что она не выживет.

«Кожу клоками с меня снимали. Но мама сказала: „Таня будет жить!“» — вспомнила она.

Судец рассказала, что лечили ее больше года, а каждый час ей кололи пенициллин. Также на ее ожоги накладывали компрессы из слабого раствора марганцовки. Это оставило на себе отпечаток не только в психологическом плане — шрамы напоминают Судец о тех днях до сих пор.

Ранее, писал 5-tv.ru, что диктор Татьяна Судец проиграла 14 автомобилей и квартиру в казино.