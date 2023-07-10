В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре

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Полина Долгова
Полина Долгова 20 0

Режим продлится 90 дней. Чем опасно заболевание?

В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре

Фото: www.globallookpress.com / Geraldo Caso

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Правительство Перу объявило о введении общенационального режима ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре. Согласно данным Минздрава страны, зафиксировано четыре смертельных исхода, было выявлено около 165 случаев инфицирования.

Режим продлится 90 дней. Отмечается, что в ближайшее время власти должны закупить порядка пяти тысяч ампул иммуноглобулина для лечения. Такое количество ампул рассчитано на срок до двух лет, оно должно полностью обеспечить потребности пациентов.

Ученые из Перу пока не могут установить причину распространения синдрома и продолжают вести лабораторные исследования.

Синдром Гийена-Барре — это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма поражает периферическую нервную систему. Это может привести к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах, руках. Могут возникнуть проблемы и в работе дыхательных мышц. 

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