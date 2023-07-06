В Туве выявлен пятый случай заражения сибирской язвой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

В Туве выявлен пятый случай заражения сибирской язвой

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Пятому жителю Тувы был оглашен диагноз «сибирская язва». Об этом журналистам сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.

В надзорной службе рассказали, что пятый случай заболевания был выявлен в рамках наблюдения за людьми, которые контактировали с ранее заболевшими. Вчера, 5 июля, было известно о четырех пациентах с сибирской язвой.

«Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — уточняется в сообщении.

Все инфицированные находятся под бдительным присмотром врачей, им оказывается вся необходимая помощь. Медики оценивают их стояние как стабильное.

Границы очага заболевания была выявлены ранее, также были установлены контактные лица. В рамках проведенных противоэпидемических мер было вакцинированы более 150 человек. Возможным «переносчикам» был назначен курс антибиотиков для профилактики и предупреждения заболевания.

На месте обнаружения очага сибирской язвы продолжает работать отряд Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства проводят все необходимые меры противоэпидемического характера. Дезинфекция проводится, в частности на пастбище и чабанской стоянке.

Ранее 5-tv.ru писал, что случаи менингококковой инфекции выявлены среди сотрудников Ozon в Екатеринбурге.

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