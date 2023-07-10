Киев пытался атаковать Крымский мост и аэродром Ростовской области

Попытка киевского режима была оперативно пресечена благодаря средствам противовоздушной обороны.

Одна из ракет С-200, запущенных Киевом, была направлена на Крымский мост. Еще одна летела на военный аэродром в Ростовской области. Об этом сообщил начальник главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.

«Средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ», — доложил он на совещании в Минобороны.

Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты в Крыму, Ростовской и Калужской областях, уточнили в ведомстве. По официальной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано — средства ПВО оперативно уничтожили все четыре ракеты.

Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад Виктора Афзалова и поручил повысить защиту объектов от удара с воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в Брянской области.