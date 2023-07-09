Системы противовоздушной обороны сегодня срабатывают уже в третьем регионе.

Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты в воздухе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ», — написал он.

Губернатор области отметил, что в результате падения одного из вражеских снарядов пострадала пилорама в населенном пункте Бытош. О пострадавших людях, к счастью, не сообщалось.

На месте падения боеприпасов работают оперативные службы.

Ранее в этот же день системы ПВО сработали также в Ростовской области и в районе Керчи. Пострадавших не было ни в одном из субъектов. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету.

Украинские нацисты последнее время все чаще стали совершать атаки на российские территории. Власти страны неоднократно указывали, что действия киевского режима доказывают его террористическую сущность.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили еще одного «Вампира» под Донецком.