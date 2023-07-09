Системы ПВО сбили две украинские ракеты в Брянской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 32 0

Богомаз: ПВО сбили две ракеты ВСУ в Брянской области

Системы ПВО сбили две украинские ракеты в Брянской области

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Системы противовоздушной обороны сегодня срабатывают уже в третьем регионе.

Российские силы ПВО сбили две украинские ракеты в воздухе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил России были сбиты две ракеты ВСУ», — написал он.

Губернатор области отметил, что в результате падения одного из вражеских снарядов пострадала пилорама в населенном пункте Бытош. О пострадавших людях, к счастью, не сообщалось.

На месте падения боеприпасов работают оперативные службы.

Ранее в этот же день системы ПВО сработали также в Ростовской области и в районе Керчи. Пострадавших не было ни в одном из субъектов. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что средства противовоздушной обороны ликвидировали крылатую ракету.

Украинские нацисты последнее время все чаще стали совершать атаки на российские территории. Власти страны неоднократно указывали, что действия киевского режима доказывают его террористическую сущность.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные уничтожили еще одного «Вампира» под Донецком.

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:41
Уйти нельзя остаться: как «война» Вашингтона с Пекином бьет по IT-компаниям США
17:24
Системы ПВО сбили две украинские ракеты в Брянской области
17:19
Ее искали до последнего, но было поздно: тело полуторагодовалой девочки нашли под мостом
17:08
«Даже подруги не знают»: ЮрКисс и Чеботина больше никогда не будут вместе?
16:52
В МИД Украины сообщили о принятии мер, приближающих членство в НАТО
16:33
Последний оплот: как российские военные отбивают попытки атак ВСУ у Угледара

Сейчас читают

Поставили штифты: врачи пытаются спасти кости таза выпавшего из окна сына Ефремова
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Я сошла с ума»: как Анжелика Агурбаш рисковала жизнью на глазах сыновей
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео