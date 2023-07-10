На Южном Урале стартовал четвертый этап ралли «Шелковый путь»

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Гонщиков ждет серьезное испытание, но в одной из дисциплин внезапно сменился лидер.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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На Южном Урале сегодня стартует четвертый этап крупнейшей гонки Евразии — ралли «Шелковый путь».

Участники на этом участке преодолеют свыше двухсот километров по экстремальной трассе из Магнитогорска в Оренбург. А накануне спортсмены проехали по Башкирии и Челябинской области. В одной из самых зрелищных дисциплин — гонке грузовиков — сменился лидер. Фавориты на КАМАЗах уступили первое место белорусскому экипажу на МАЗе. В остальных видах лидируют россияне.

В этом году в девятидневном ралли «Шелковый путь», который свяжет 13 регионов России, участвуют спортсмены из двух десятков стран. В общей сложности они проедут по степям, полям и лесам более пяти тысяч километров.

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