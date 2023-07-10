Более 1,2 тысячи машин выстроились в очередь на подъезде к Крымскому мосту

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18 0

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1229 машин

Более 1,2 тысячи машин выстроились в очередь на подъезде к Крымскому мосту

Фото: Березнюк Юрий / ТАСС

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Неделей ранее автомобили выстроились в 13-километровую пробку. Ситуация постоянно меняется.

Очередь из машин, желающих перечень Крымский мост, по стороны Кубани превысила 1200 машин. В оперативном Telegram-канале объекта дорожной инфраструктуры сообщается, что по данным на 9:00 по московскому времени в ожидании проезда находится 1229 транспортных средств.

Придется проявить терпение. Работники пресс-службы объекта отмечают, что время ожидания в пробке может превысить пять часов. По направлению движения со стороны Керчи затруднений нет. Планировать маршрут стоит с учетом обстановки.

В МЧС агентству РИА Новости рассказали, что из-за погодных условий и сильного ветра паромная переправа временно не функционирует.

Количество пробок на подъезде к Крымском мосту резко увеличилось 1 июля в результате установления дополнительных пунктов досмотра для обеспечения безопасности в регионе. 3 июля длина колонны из машин протянулась до 13 километров. Волонтеры и спасательные службы предоставляли воителям и пассажирам воду, а также оказывали необходимую помощь. Позже ситуация начала улучшаться и трафик снова стал свободным.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев пытался атаковать Крымский мост и аэродром Ростовской области.

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