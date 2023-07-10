Все больше стран начали репатриировать золото на фоне санкций против России

Появилась и другая тенденция — все больше государств отказываются от американского доллара.

Страны начали все чаще проводить процедуру возвращения своего золота на родину на фоне введенных в отношении России санкций. Уточняется, что репатриацию драгоценного метала они проводят, чтобы обезопасить себя от ограничительных мер, передает агентство Reuters.

В материале отмечается, что прецедент был создан после заморозки Западом практически половины российских золотых активов, которая произошла в 2022 году после обострения конфликта Москвы и Киева. Отмечается, что часть золотовалютного резерва РФ, которая была заморожена, оценивается в 640 миллиардов долларов.

Агентство приводит данные Invesco Global Sovereign Asset Management Study. Организация провела опрос, согласно которому почти 60% крупных банков и фондов стали считать золото более привлекательным активом. Авторы указали на связать влияния доллара и геополитической обстановки. По их словам, страны отказываются от американской валюты из-за возможности развивающихся рынков и опасений.

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