Все больше стран начали репатриировать золото на фоне санкций против России

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 110 0

Reuters: страны репатриируют золото из западных банков на фоне антироссийских санкций

Все больше стран начали репатриировать золото на фоне санкций против России

Фото: Frank May / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Появилась и другая тенденция — все больше государств отказываются от американского доллара.

Страны начали все чаще проводить процедуру возвращения своего золота на родину на фоне введенных в отношении России санкций. Уточняется, что репатриацию драгоценного метала они проводят, чтобы обезопасить себя от ограничительных мер, передает агентство Reuters.

В материале отмечается, что прецедент был создан после заморозки Западом практически половины российских золотых активов, которая произошла в 2022 году после обострения конфликта Москвы и Киева. Отмечается, что часть золотовалютного резерва РФ, которая была заморожена, оценивается в 640 миллиардов долларов.

Агентство приводит данные Invesco Global Sovereign Asset Management Study. Организация провела опрос, согласно которому почти 60% крупных банков и фондов стали считать золото более привлекательным активом. Авторы указали на связать влияния доллара и геополитической обстановки. По их словам, страны отказываются от американской валюты из-за возможности развивающихся рынков и опасений.

Ранее 5-tv.ru писал, во что вложить рубли на фоне валютных колебаний.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

13:39
«Если потребуется — состоится»: будут ли переговоры Путина и Эрдогана
13:21
«Никак не уйдет»: Ольга Орлова после беременности пытается избавиться от живота
13:19
В Кремле сообщили, что Путин провел встречу с Пригожиным 29 июня
13:12
ФСБ «накрыла» клинику, через которую украинцы приезжали в РФ по «липовым» справкам
13:05
«Легенда обмана»: в Центробанке предупредили о новой уловке телефонных мошенников
12:52
«Был переходный возраст»: какую музыку Юлия Савичева слушала в юности

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео