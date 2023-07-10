Спикер Совфеда Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 27 0

Встреча проходит в закрытом режиме.

Спикер Совфеда Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко началась встреча с председателем Си Цзиньпинем, об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Диалог проходит в закрытом режиме. О встрече заранее не сообщалось. Также пока неизвестны темы, которые обсуждаются на переговорах.

+19° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
Будьте благосклонны к смелым начинаниям: китайский совет дня на понедельн...

Последние новости

11:57
Спикер Совфеда Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем
11:54
Более 1,2 тысячи машин выстроились в очередь на подъезде к Крымскому мосту
11:38
Грузовик с 20 тоннами серной кислоты перевернулся в Казахстане
11:32
«Начинаешь спотыкаться»: Архипов откровенно рассказал о пьянстве во время концертов
11:16
Последняя надежда: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
10:59
Антироссийская информкампания: в СВР сообщили о цели медиахолдингов США

Сейчас читают

Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом
Михалкова, Алферова, Броневицкая: российские актрисы с особой миссией
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео