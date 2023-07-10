Спикер Совфеда Матвиенко проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем
| Политика Срочная новость 27 0
Встреча проходит в закрытом режиме.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
У спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко началась встреча с председателем Си Цзиньпинем, об этом сообщает с места событий корреспондент «Известий» Максим Прихода.
Диалог проходит в закрытом режиме. О встрече заранее не сообщалось. Также пока неизвестны темы, которые обсуждаются на переговорах.
Читайте также
+19° 757 мм рт. ст.
56%
56%
91.69
-0.88 99.82
-0.90
-0.88 99.82
-0.90
Нашли ошибку?