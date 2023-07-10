«Если потребуется — состоится»: будут ли переговоры Путина и Эрдогана

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Песков: переговоры между Путиным и Эрдоганом состоятся при необходимости

«Если потребуется — состоится»: будут ли переговоры Путина и Эрдогана

Фото: www.globallookpress.com / Turkish Presidency

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Пока в ситуации по зерновой сделке ничего не изменилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами прокомментировал возможность встречи российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе по зерновой сделке.

«На настоящий момент разговоров (между Путиным и Эрдоганом — Прим. ред.) не было, но при необходимости он появится. Он появится в графике. Если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось», — заметил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у Путина с Эрдоганом очень быстро согласовывают телефонные контакты.

Ранее рассказывал, что переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку.

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