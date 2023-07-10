Последняя надежда: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

Срок очередного продления зерновой сделки истекает 17 июля. Что будет дальше?

Ситуация вокруг зерновой сделки не вызывает оптимизма. Москва не видит выполнения своих условий, однако надежда на еще одно продление остается — к определенным договоренностям могут привести переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджеп Тайипа Эрдогана. Об этом агентству РИА Новости сообщил знакомый с переговорным процессом по зерновой инициативе источник.

По словам собеседника, российско-турецкие переговоры остаются единственной надеждой зернового коридора. Он отметил, что плодотворность общения Путина и Эрдогана доказана на практике.

«Нынешний сложный период — не исключение. Господин президент (Эрдоган - Прим. ред.) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным - Прим. ред.), надеемся на положительный исход», — поделился источник.

В грядущий понедельник, 17 июля, истекает очередной срок продления зерновой сделки. В Кремле отметили, что решение Москвы будет объявлено заблаговременно. Вместе с тем, Путин допускал возможность выхода из соглашения. Российская сторона неоднократно указывала на невыполнение ее условий, которые являются основаниями для продления инициативы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на новость о переговорах Путина с Эрдоганом.