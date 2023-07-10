«Мертвому припарка»: Гурулев оценил опасность кассетных бомб для ВС РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Депутат ГД Гурулев: кассетные боеприпасы не дадут преимущества для Украины в зоне СВО

«Мертвому припарка»: Гурулев оценил опасность кассетных бомб для ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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Генерал в отставке напомнил о применении Украиной аналогичных боеприпасов в 2014 году против донбасских ополченцев.

Применение кассетных бомб не даст никакого преимущества украинским войскам на поле боя. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев.

Он напомнил, что Украина еще в 2014 году применяла кассетные боеприпасы в Донецке и Луганске против ополченцев, и кардинально на ход боевых действий они не повлияли.

«Сегодня, когда Вооруженные силы Российской Федерации проводят стратегическую оборонительную операцию, кассетные боеприпасы, честно говоря, как мертвому припарка. Они очень хорошо действуют на открытой местности, именно на открытой местности. А не в укрытиях, тем более тех, которые сегодня оборудованы в полосе, где мы обороняемся», — цитирует Гурулева EADaily.

Схожее мнение накануне высказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, кассетные боеприпасы будут неэффективны против Вооруженных сил РФ. Даже использование обычных осколочно-фугасных снарядов принесло бы украинским войскам больше успеха, считает Риттер. Он уверен, что кроме кассетных бомб, которые лежат на американских складах с 2016 года и сейчас будут переданы Киеву, у США ничего не осталось, и в этом реальная причина решения о поставках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Европарламента предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов.

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