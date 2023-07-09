Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов

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Рита Миронова
Рита Миронова 114 0

Депутат ЕП Уоллес: от кассетных боеприпасов будут гибнуть простые украинцы

Европарламент предупредил Украину о больших жертвах из-за кассетных боеприпасов

Фото: ASSOCIATED PRESS

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Американцы собираются передать Киеву боеприпасы, применение которых строго запрещено.

Кассетные боеприпасы приведут к глобальным жертвам среди украинцев. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в своем Twitter.

«Отправка большего количества кассетных бомб принесет украинцам больше страданий, чем кому-либо еще», — написал он.

ООН (Организация Объединенных Наций) должна вмешаться, чтобы остановить это безумие, считает Уоллес. Конвенция по кассетным боеприпасам, действующая с 1 августа 2010 года, запрещает использование и передачу данного вида оружия в мире. Всего конвенцию подписали 123 страны, однако не все ратифицировали.

Так, среди участников нет Польши, Украины, Турции, Финляндии, Белоруссии. Также крупнейшие производители и обладатели кассетных боеприпасов — США, Россия, Китай — не подписали конвенцию.

В начале июля в США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме признали, что применение таких снарядов несет риски для мирного населения, однако Вашингтон утверждает, что Киев будет использовать эти боеприпасы на своей территории, минимизируя все риски для населения. Также киевские власти заверили, что

Великобритания Канада и Австрия не поддержали применение кассетных боеприпасов. Также против выступили несколько демократов США, однако президент Джо Байден заявил, что поставка связана с нехваткой обычных снарядов у Киева и самого Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ назвали предоставление ВСУ кассетных боеприпасов проявлением антироссийского курса.

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