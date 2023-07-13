«Глушила боль»: Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Пресняковым

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 2 453 0

Наталья Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Владимиром Пресняковым-младшим

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Прыжок в пропасть певица совершила в 2005 году.

Наталья Подольская прыгала с парашютом, когда рассталась с Владимиром Пресняковым-младшим. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

По признанию Подольской, прыжок в пропасть она совершила в 2005 году, когда на полгода рассталась со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим.

«Я в таких ситуациях экстремальных действую как робот. Мне что говорят, то я и делаю. Я прыгнула естественно в тандеме. Тренер был за мной, я была первой. Он говорит: „Делай шаг в пропасть“. Я просто его взяла и сделала. Было свободное падение сколько-то секунд, когда раздуваются щеки. И после этого тренер решил устроить мне аттракцион, он меня кувыркал. Я молилась и мечтала, чтобы скорее это все закончилось», — поделилась своими воспоминаниями Подольская.

К счастью, приземлилась артистка благополучно. Сейчас же, по словам певицы, рисковать своей жизнью она не готова, ведь является мамой двоих сыновей. Тогда же Наталья Подольская решила прыгнуть с парашютом, чтобы отвлечься от разрушающих ее мыслей, связанных с расставанием.

«Я глушила боль таким образом. Кстати, экстрим очень отвлекает от душевной боли», — рассказала певица.

После воссоединения со своим любимым Подольская рассказала ему о своих экстремальных приключениях. Тот был не очень удивлен, ведь за его плечами тоже было несколько прыжков с парашютом.

Ранее 5-tv.ru писал, как Наталья Подольская проводит время с Пресняковым.

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