В России с 1 января 2024 года стартует программа долгосрочных сбережений россиян

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16 0

Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян

В России с 1 января 2024 года стартует программа долгосрочных сбережений россиян

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Государство поможет копить — готово софинансировать взносы в течение первых трех лет после вступления человека в программу.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений россиян с 1 января 2024 года. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Проектом будут регулироваться правила взаимодействия граждан РФ с негосударственными пенсионными фондами, в которые все желающие россияне могут уплачивать сберегательные взносы. Фонд, в свою очередь, при наступлении определенных основной должен будет делать выплаты участникам программы.

Для участия в программе долгосрочных сбережений необходимо будет заключить договор с одним или несколькими НПД. Согласно тексту законопроекта, государство должно помочь гражданам копить — готово софинансировать взносы в течение первых трех лет после вступления человека в программу.

Использовать вложенные сбережения возможно будет после 15-летнего участия в программе, после достижения определенного возраста (55 лет для женщин и 60 — для мужчин), либо при возникновении экстренных обстоятельств — например, при необходимости оплатить дорогостоящее лечение. Сбережения будут подлежать наследованию, также выплаты можно будет оформить в пользу других людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ сразу на 18,5%.

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