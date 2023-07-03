Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ сразу на 18,5%

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38 0

Последовательная работа ведется по поручению главы государства.

Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ сразу на 18,5%

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Тема:
ПМЭФ 2023

Минтруд РФ представил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда сразу на 18,5% с начала следующего года. Соответствующая публикация была размешена на официальном портале проектор нормативных актов.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что МРОТ будет увеличен с 1 января 2024 года и составит 19 242 рубля в денежном эквиваленте. В пресс-службе ведомства отметили, что МРОТ растет планомерно. Таким образом, в 2021 году его размер составил 12 792 рубля, в 2022 году он вырос до 13 890 рублей, в 2023 — до 16 242.

В министерстве добавили, что принятие закона позволит обеспечить рост зарплат 4,8 миллиона жителей РФ. Бюджеты всех уровней выделят на эти цели порядка 75,9 миллиарда рублей.

Президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в 2023 году анонсировал рост минимального прожиточного минимума на 18,5% к 2024 году. Он подчеркнул, что за следующие семь лет МРОТ может вырасти вдвое. По его словам, индексация будет происходить опережающими темпами.

Ранее 5-tv.ru писал, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова спрогнозировала снижение уровня безработицы в России.

Тема:
ПМЭФ 2023
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