Солиста «Иванушек» Андреева шокировали слухи о его состоянии после трепанации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Перенесший трепанацию черепа Кирилл Андреев удивился слухам о своем самочувствии

Солиста «Иванушек» Андреева шокировали слухи о его состоянии после трепанации

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Певец признался, что узнал о себе много нового.

Солиста «Иванушек International» Кирилла Андреева крайне удивили слухи о нем, распространившиеся после того, как он перенес серьезную травму головы. Историей из середины нулевых певец поделился в интервью YouТube-каналу «Во имя Святого Иоанна Кронштадтского».

По словам Андреева, инцидент произошел на праздновании его дня рождения. Будучи нетрезвым, певец поссорился и подрался с одним из гостей. В ходе выяснения отношений Андреев упал и сильно ударился головой. После этого его доставили в больницу Склифосовского и провели трепанацию черепа из-за образовавшейся гематомы.

«Первые два-три года я не чувствовал запахи. Потом все начало появляться заново. Видимо, какой-то нерв был затронут», — рассказал певец.

Однако самым неприятным были слухи, которые начали распространяться после происшествия. Андреев признался, что в процессе восстановления узнал о себе много нового. В частности, то, что он якобы после травмы перестал узнавать друзей и знакомых, и вряд ли уже вернется на сцену.

По словам артиста, для него это был шок, и хорошо, что рядом оказались жена и преданные друзья, которые поддержали его в тот сложный период и не отвернулись.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие закулисные тайны раскрыли солисты группы «Иванушки International».

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