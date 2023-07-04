Кино, поклонницы и смерть: «Иванушки International» раскрыли закулисные тайны

«Иванушки International» — одна из самых популярных групп 90-х и нулевых. Как сейчас складывается творческая деятельность коллектива, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Солисты группы «Иванушки International» раскрыли закулисные тайны. Почему Андрей Григорьев-Апполонов носит кличку Беляш? Из-за чего не может спать молодой вокалист Кирилл Туриченко? И как Кирилл Андреев однажды затопил купе в поезде? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это будет история о том, как просто девочки, которые уже подросли: куклы Маша, Даша… У них семьи, заботы, быт, и они решают все-таки этот гештальт закрыть и пускаются вслед за „Иванушками International“», — рассказал певец Кирилл Туриченко.

Поклонников группы «Иванушки» ждет сюрприз. На экраны в следующем году выйдет фильм об истории создания коллектива. К съемкам киноленты приступят уже этим летом. Артисты говорят: идея создать картину пришла им еще несколько лет назад. С тех пор они записывают все, что происходит с ними на гастролях.

«Они рассказывают мне интересные истории, как они были в Анадыре, когда там всех замело и вертолеты не взлетали. Они за руки шли. В общем, много разных историй про „Иванушек“, о которых никто не знает», — заявил Туриченко.

Иванушки на сцене почти 30 лет. В ноябре 1995 года Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев впервые записали песню «Вселенная». Но она осталась незамеченной. Тогда продюсер Игорь Матвиенко принял дальновидное решение: группе надо выступать на школьных дискотеках.

«Было четыре песни у нас. Мы выступали, чтобы информационно о себе заявить. И выступали бесплатно», — вспомнил певец Кирилл Андреев.

Успех настиг трио после выхода клипа на песню «Тучи». Дебютный альбом взорвал все хит-парады. Поклонницы преследовали своих кумиров, дежурили у подъездов, штурмовали гостиницы.

«До сих пор ездят девочки и тратят деньги родительские или уже свои заработанные на самолеты, на поезда», — уточнил Андреев.

«Мне нравился темненький. Я была тогда подростком, а он был такой спортивный, накачанный», — призналась модель Анастасия Гончарова.

«Мне нравился Кирилл, черненький. Конечно, мы любили группу „Иванушки“, знали все песни», — отметила модель Ассоль.

За эти годы коллективу многое пришлось пережить. В 1998-м выпал из окна и впоследствии скончался экс-солист «Иванушек» Игорь Сорин. В 2017 году умер от остановки сердца певец Олег Яковлев. Коллеги по группе тяжело переживали утрату.

«Я хочу в Тибет уехать или, может быть, в Гималаи… На месяц, на два, на неопределенное время. Мне надо перезагрузиться. Это правда», — уверял певец Андрей Григорьев-Апполонов.

Кирилл Туриченко в группе с 2013 года. Его постоянно сравнивают с погибшими участниками коллектива. Артиста это не смущает. Он уверен, что не повторит страшную судьбу коллег. А также понимает, что ему не перебить их популярность.

«Очень частая история, которая происходила лично со мной. Когда я попал в группу, меня практически постоянно не узнавали», — пожаловался Туриченко.

Однако статус вечного новичка не мешает Туриченко подшучивать над старшими коллегами. Певец раскрыл кличку Андреева. Друзья прозвали Кирилла Енот-полоскун за то, что тот часто принимает душ.

«Он моется 24 часа в сутки. Один раз мы остановились в отеле. Я не знал, в каком он номере. Я нашел по шуму душа. Один раз он затопил вагон поезда. Я увидел, когда мои белые тапки проплыли», — поделился певец Туриченко.

Достается от молодого коллеги и рыжему «Иванушке». За наличие лишнего веса Туриченко придумал ему прозвище Беляш. Но Андрей не обижается. Григорьев-Апполонов говорит: за годы жизни в Сочи он действительно поправился.

«Он хинкалька на самом деле. Я ему звоню, говорю: „У нас репетиция“. А он мне говорит: „А у меня девять килограммов барабульки“», — рассказал Туриченко.

В свои 52 года Григорьев-Апполонов — большой любитель покутить и завести роман без обязательств. В 2019-м он развелся с супругой Марией после 16 лет брака.

«Если глаза поражают, радуют или не радуют, а восхищают и притягивают, то да. Там уже ниже опускаться даже необязательно», — заявил артист.

Андреев же, напротив, чтит семейные традиции. С супругой Лолитой он прожил вместе уже четверть века, а пару лет назад впервые стал дедушкой.

«Как дочка! Я еще молодой, поэтому для меня это ощущение, что как будто мой ребенок, как будто доченька, дочурка. Я ее сейчас редко вижу, потому что у нас гастроли. Когда подрастет, поймет, кто я. Пока она меня побаивается», — уточнил Кирилл Андреев.

Туриченко старается не отставать от коллеги. Недавно он сделал предложение своей избраннице Дарье Тарасовой. Девушка ответила согласием.

«Я забочусь о своей второй половине, забочусь о своей семье и стараюсь, чтобы они видели мир, путешествовали», — заверил Кирилл Туриченко.

Чтобы близкие ни в чем не нуждались, солисты «Иванушек» порой работают без выходных. Они все так же гастролируют, дают концерты и выпускают новые хиты.