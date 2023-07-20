«Хочу новый дом!»: Наталья Подольская устала от бесконечного хлама

По признанию певицы, ее муж Владимир Пресняков-младший постоянно тянет в дом все ненужное, а она, наоборот, выбрасывает.

Наталья Подольская хочет купить новый дом. О том, как легко она расстается с вещами, певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии телеканала ММТВ (Музыка Мода ТВ. — Прим. ред.) «Легенды и новые имена».

«Знаете, я вообще хочу новый дом. У нас идут споры с мужем на эту тему. Мы пытаемся понять, осилим мы с ним морально такое мероприятие, как постройка дома, или нет. Пока не решили, но у меня есть такое желание», — поделилась Подольская.

Дом в винтажном стиле, в котором сейчас живет семья Пресняковых, перенасыщен деталями, от чего, как объясняет артистка, она очень устала. Певице хочется освободить пространство и добавить лишних квадратных метров в их семейную жизнь.

«Мне хочется чистоты и прозрачности», — объяснила артистка.

По признанию Подольской, она легко прощается со старыми вещами, в отличие от своего супруга Владимира Преснякова-младшего, который постоянно приносит разные безделушки.

«Володя все тянет в дом, а я, пока его нет, все выбрасываю. Потому что мы же гастрольные люди, нам часто что-то дарят, какие-то сувениры, а дом не резиновый. Это все в него тянется, это все захламляется. У меня просто портится настроение из-за захламленности. Все в каких-то углах, все сложено, я схожу с ума от этого. Еще дети, эти игрушки просто от потолка до пола», — поделилась певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская назвала своего старшего сына домашним тираном.