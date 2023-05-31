«Мой сын — абьюзер»: Наталья Подольская о воспитании детей

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 863 0

Наталья Подольская назвала своего старшего сына домашним тираном

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

От брака с музыкантом Владимиром Пресняковым у певицы два сына: семилетний Артемий и двухлетний Иван.

Наталья Подольская назвала своего семилетнего сына Артемия домашним тираном. Певица поделилась, как ей удается совмещать материнство и творческую деятельность, в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Тема — абьюзер! Он так требует моего внимания, чтобы я что-нибудь с ним все время делала! Это просто домашний тиран!» — эмоционально высказалась Наталья Подольская.

По признанию певицы, она пока не знает, чем будет занимать своего старшего сына на летних каникулах, а в детский лагерь отправлять его не планирует.

«Не хочет в летний лагерь. Я не давлю на него, потому что я сама, когда была в его возрасте, ненавидела лагеря. Я рыдала, плакала, меня приходилось экстренно забирать из таких лагерей, поэтому я совершенно не хочу давить в этом вопросе. Буду сама отдуваться», — рассказала Подольская.

Себя же певица называет строгой мамой, а больным вопросом в их семье является использование гаджетов. При непослушании Подольская может забрать полюбившийся девайс на месяц. Сам же Артемий сначала пытается отстоять свое право на гаджет, однако потом смиряется с ситуацией и даже, по словам певицы, перестает о нем вспоминать.

«Все об этом говорят, но, когда ты наблюдаешь, как на ребенка это действует, он просто действительно становится другим», — объяснила Подольская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская не ревнует Владимира Преснякова.

+9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.69
0.63 86.51
0.61
Не бойся медлить — бойся остановиться: китайский совет дня на среду, 31 м...

Последние новости

17:45
Генерал ВСУ унизил Зеленского за неспособность трезво оценивать ситуацию
17:41
Бюджетный кризис не разрешился: политолог Дудаков рассказал про проблемы США
17:28
В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту убийства главы села Рубас
17:25
«Попробовал окрошку и чуть не умер» — какие опасности таит любимый суп россиян
17:18
Вычисляют продавцов жилья и машин: в России появилась новая схема мошенников
17:15
«Мой сын — абьюзер»: Наталья Подольская о воспитании детей

Сейчас читают

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко
С чего все началось: прокуратура нашла незаконный яхт-клуб семьи Блиновских
«Проснулись от звона стекла»: последствия обстрела Шебекино боевиками ВСУ сняли на видео
«Работать в грязи»: как уменьшить риски возникновения болезни Паркинсона

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023