От брака с музыкантом Владимиром Пресняковым у певицы два сына: семилетний Артемий и двухлетний Иван.

Наталья Подольская назвала своего семилетнего сына Артемия домашним тираном. Певица поделилась, как ей удается совмещать материнство и творческую деятельность, в эксклюзивном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru на ковровой дорожке церемонии XII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

«Тема — абьюзер! Он так требует моего внимания, чтобы я что-нибудь с ним все время делала! Это просто домашний тиран!» — эмоционально высказалась Наталья Подольская.

По признанию певицы, она пока не знает, чем будет занимать своего старшего сына на летних каникулах, а в детский лагерь отправлять его не планирует.

«Не хочет в летний лагерь. Я не давлю на него, потому что я сама, когда была в его возрасте, ненавидела лагеря. Я рыдала, плакала, меня приходилось экстренно забирать из таких лагерей, поэтому я совершенно не хочу давить в этом вопросе. Буду сама отдуваться», — рассказала Подольская.

Себя же певица называет строгой мамой, а больным вопросом в их семье является использование гаджетов. При непослушании Подольская может забрать полюбившийся девайс на месяц. Сам же Артемий сначала пытается отстоять свое право на гаджет, однако потом смиряется с ситуацией и даже, по словам певицы, перестает о нем вспоминать.

«Все об этом говорят, но, когда ты наблюдаешь, как на ребенка это действует, он просто действительно становится другим», — объяснила Подольская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская не ревнует Владимира Преснякова.