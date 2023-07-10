Трое туристов сорвались со склона в горах Северной Осетии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 24 0

На помощь уже выдвинулись спасатели. Что известно о произошедшем?

Трое туристов сорвались со склона в горах Северной Осетии

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mayorov

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Туристы сорвались со склона в районе села Бад в горах Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС России.

О случившемся в ведомство сообщил руководитель туристической группы, состоящей из шести человек. Со склона сорвались трое. На помощь уже выдвинулись спасатели в количестве 13 человек, также в работе используется техника.

«Так как из-за плохой связи нет понимания, на которой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами. Транскавказское подразделение начнет восхождение со стороны села Нар, долины реки Льядон. Другая группа спасателей пойдет со стороны селения Верхний Мизур», — уточнил заместитель начальника СОПСО МЧС России Руслан Плиев.

Отмечается, что тургруппа была зарегистрирована в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области.

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