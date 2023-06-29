Трое детей из тургруппы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области

Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Начаты поиски», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все произошло во время спуска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым.