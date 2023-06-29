Трое детей из тургруппы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области
| Происшествия Срочная новость 39 0
Спасатели приступили к их поискам. Что еще известно?
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin
Трое детей из туристической группы потерялись на пике Поднебесный в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Начаты поиски», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все произошло во время спуска.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Песчаное Еврейской автономной области, нашли живым.
Читайте также
+15° 754 мм рт. ст.
94%
94%
85.62
0.57 93.86
0.72
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?