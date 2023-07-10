Новый отбор в ряды космонавтов стартовал в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

«Роскосмос» объявил о начале открытого отбора в отряд космонавтов

Новый отбор в ряды космонавтов стартовал в России

Фото: www.globallookpress.com / Bill Ingalls

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Кто сможет принять участие в конкурсе? Какие есть критерии?

В России начался открытый конкурс по отбору в кандидаты в космонавты. Старт этому дали госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

«Цель — обеспечение выполнения задач Федеральной космической программы России», — говорится в заявлении «Роскосмоса».

Участие в отборе, заявки на который будут принимать до 30 октября, может принять любой россиянин в возрасте до 35 лет. При этом нужно будет соответствовать всем предъявляемым требованиям.

К слову, отбор проводится уже в четвертый раз. Так, в 2012 и 2018 годах его прошли по восемь кандидатов, в 2021 году — четыре. Сейчас в российском космическом отряде насчитывается 26 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как шесть часов провели в открытом космосе российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокофьев.

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