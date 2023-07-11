«В худших традициях»: Захарова высказалась о грядущем саммите НАТО

Официальный представитель МИД РФ отметила, что никакой интриги не будет, но состоится «спектакль».

Предстоящий саммит НАТО пройдет предсказуемо, «в худших традициях западных манипуляций». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам политика, никакой интриги нет.

«Будет разыгран спектакль, их похлопают по плечу, скажут: «Давайте, у вас особая миссия! Вы должны! Мы вам поставим вооружений! Вперед за победу демократии и свободы», — сказала она в эфире федерального канала.

Прежде генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине не светит путевка в НАТО на предстоящем саммите в Вильнюсе, но ей будет обозначен сигнал о том, что двери Альянса останутся открыты.

Также сообщается, что НАТО примет многолетнюю программу военной помощи Украине, которая должна будет реализована вне зависимости от хода военного столкновения с Россией.

Россия продолжает вести специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Она началась после обострившейся ситуации в Донбассе — ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР. Решить конфликт мирным путем Киев проигнорировал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова едко оценила поставки оружия Францией для ВСУ.