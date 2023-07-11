Ралли «Шелковый путь» уже почти на середине своего пути — за спиной у пилотов Казань, Уфа, а теперь еще и Магнитогорск с Оренбургом. Самая ожесточенная борьба неожиданно развернулась в классе грузовиков — там первое место постоянно переходит от КАМАЗА к МАЗу и обратно.

А вот в зачете мотоциклов — конкуренции поменьше, но там все объяснимо — до сегодняшнего дня лидеру родные степи помогали. А вот что будет дальше, разбирался корреспондент «Известий» Олег Барышев.

Новый регион — почти каждый день. Казань, Уфа, Магнитогорск, Оренбург. Одно остается неизменным — жесткая бескомпромиссная борьба пилотов.

«Шелковый путь» связал два континента — Европу и Азию. Через уральское предгорье в бескрайние степи. Калейдоскоп пейзажей, смена покрытий трассы. эти этапы марафона невероятно сложные и в тоже время фантастически красивые.

Один из самых длинных спецучастков марафона был в Магнитогорске — сейчас он претендует на звание самого захватывающего.

Сергей Вязович на МАЗе и Эдуард Николаев так увлеклись дуэлью, что не сразу и заметили — оба едут не туда.

«Начали атаковать чтобы его пройти и в этой борьбе и подъезжали пока не поняли что мы не на курсе. Мы вдвоем ушли с курса, а когда оглянулись назад, увидели, где правильный курс уже по ориентиру Андрея Каргинова. Он воспользовался нашей ошибкой и выехал вперед», — рассказывает участник марафона «Шелковый путь» Сергей Вязович.

Заблудиться на этапе можно и без азартных противостояний, говорят гонщики. На высоких скоростях решения нужно принимать молниеносно, команда должна действовать как единый механизм.

Штурман — это глаза пилота. На трассу почти не смотрит, он ее читает в дорожной книге. Повороты, ухабы, броды — все знаками прописано в дорожной книге. Штурман говорит, куда ехать, пилот решает, как.

«Да, потому что так и говорят, пилот это руки команды, а штурман — это мозг. Я читаю, куда ехать, он это исполняет, самое главное, чтобы стопроцентное доверие, потому что на самом деле дорог очень много и зачастую пилоту кажется, что нужно ехать по другому направлению. Но когда понимание в команде есть и доверие, результат сам за себя говорит», — говорит штурман Антон Власюк.

И хотя весь маршрут детально расписан, неожиданностей на трассе хватает. В этом очарование и коварство ралли. К примеру в Оренбурге жара бьет рекорды — около 40 градусов! Спортсмены терпят, а вот техника не выдерживает.

Знойная жара, сложная трасса. Почти каждый экипаж приходит к финишу приходит с потерями. Белорусы меняют колесо. Впереди

«Проблемы системы охлаждения, вышел из строя вентилятор. Пришлось дотягивать последние километров 40-50 без вентилятора. Ну то есть обдува не хватало, подогревались. Просто для безопасности решили попросить, чтобы охладили, чтобы мотор не грелся», — объясняет участник марафона «Шелковый путь» Дмитрий Сотников.

Обстановка на ралли накалилась бы еще больше, но сбить температуру помогали броды. Брод — отличный способ освежиться в этой жаркой во всех смыслах гонке. И таких приятных моментов на маршруте много. Главное, не застрять!

«Шелковый путь» уже подходит к экватору, но явного лидера в зачете грузовиков нет. Наша «Синяя армада» и «Красные зубры» из Белоруссии постоянно меняются местами. К финишу этапа в Оренбурге первым пришел Андрей Каргинов.

«Возрос уровень подготовки техники, уровень подготовки экипажа, что сейчас буквально едут все минута в минуту, секунда в секунду. Поэтому тех отрывов времени, как раньше было — пять, 10, 15 минут, проиграл сегодня — а завтра наверстаю, догоню, такого уже нет», — заметил Андрей Каргинов.

И пока все изнывали от жары и отвоевывали минуты, мотогонщик Олег Павленко наслаждался красотой родного края. Он из Магнитогорска. Триумфальное возвращение домой. В своем зачете Павленко первый.

«Когда я стартовал первый, я примерно километров 50-60 наслаждался чистым воздухом, таким полетом, никаких ударов позвоночника, у меня шикарная подвеска, я ощущаю, как будто я просто лечу слегка над землей», — участник ралли «Шелковый путь» Олег Павленко.

И все же пилоты знают — пока рано отрываться от земли. Большая часть этапов одного из самых непредсказуемых ралли в мире — еще впереди.