В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов с детьми

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 089 0

На маршруте по реке Усьва в Пермском крае пропали 22 туриста, включая 11 детей

В Пермском крае на сплаве пропала группа туристов с детьми

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Протяженность маршрута туристов составляет 175 километров, но они до сих пор не выходят на связь.

Группа туристов, состоящая из 22 человек, включая 11 детей, пропала на маршруте по реке Усьва в Пермском крае. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно последним данным, группы начала свой сплав еще 4 июля из поселка Средняя Усьва. Протяженность их маршрута составляла 175 километров. Туристов должны были встретить 9 июля в поселке Усьва Горнозаводского городского округа, однако группа так и не появилась на точке и до сих пор не вышла на связь.

На поиски тут же были направлены спасатели, но оказалось, что группа туристов не была официально зарегистрирована, соответственно, нужной информации у сотрудников МЧС не имеется.

По предварительной информации, у туристов просто затянулся маршрут, так как они вручную тянут свои лодки из-за того, что река в том месте обмелела. По словам источника, по предполагаемому маршруту группы пересохли реки, а на некоторых участках глубина составляет 13 сантиметров.

Тем не менее, поиски людей продолжаются, на место отправлены вертолеты.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов».

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