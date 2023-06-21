Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 17 0

Поисковая операция продолжается почти сутки.

Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin

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Ребенок пропал без вести во время туристического похода в Пермском крае. Последний раз его видели в лагере, разбитом в лесном массиве в Гремячинском районе недалеко от пещеры «Геологов». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже мальчика сообщила руководитель группы туристов. Она обратилась в полицию после того как десятилетний ребенок покинул место размещения участников похода и не вернулся.

Поиски несовершеннолетнего путешественника не прекращаются практически сутки — из лагеря он ушел в районе 20:00 20 июня. Пока о его местонахождении ничего не известно.

Несколькими днями ранее, 18 июня, батискаф «Титан» с группой туристов на борту потерял связь с исследовательским судном через два часа после погружения под воду. Экипаж планировал отправиться к обломкам «Титаника», но затерялся в Атлантическом океане.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Гега в Абхазии.

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