Десятилетний мальчик пропал в походе в районе пещеры «Геологов»

Ребенок пропал без вести во время туристического похода в Пермском крае. Последний раз его видели в лагере, разбитом в лесном массиве в Гремячинском районе недалеко от пещеры «Геологов». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

О пропаже мальчика сообщила руководитель группы туристов. Она обратилась в полицию после того как десятилетний ребенок покинул место размещения участников похода и не вернулся.

Поиски несовершеннолетнего путешественника не прекращаются практически сутки — из лагеря он ушел в районе 20:00 20 июня. Пока о его местонахождении ничего не известно.

Несколькими днями ранее, 18 июня, батискаф «Титан» с группой туристов на борту потерял связь с исследовательским судном через два часа после погружения под воду. Экипаж планировал отправиться к обломкам «Титаника», но затерялся в Атлантическом океане.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетний малыш без вести пропал после падения в горную реку Гега в Абхазии.