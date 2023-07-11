Космическую станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный
Предстоящий запуск будет уникальным.
Фото, видео: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС; 5-tv.ru
На космодром Восточный доставили автоматическую станцию «Луна-25». Уже в августе ее запустят на спутник Земли для поисков льда в грунте.
Это полет будет особым. Аппарат - полностью отечественной сборки. Кроме того, посадка запланирована не в экваториальной, а полярной части Луны. Там гораздо более сложный рельеф местности. Перед пуском станция пройдет заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат».
Читайте также
+13° 757 мм рт. ст.
88%
88%
91.49
-0.20 100.42
0.60
-0.20 100.42
0.60
Нашли ошибку?