Космическую станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный

На космодром Восточный доставили автоматическую станцию «Луна-25». Уже в августе ее запустят на спутник Земли для поисков льда в грунте.

Это полет будет особым. Аппарат - полностью отечественной сборки. Кроме того, посадка запланирована не в экваториальной, а полярной части Луны. Там гораздо более сложный рельеф местности. Перед пуском станция пройдет заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат».