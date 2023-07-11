Космическую станцию «Луна-25» доставили на космодром Восточный

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Предстоящий запуск будет уникальным.

Фото, видео: Пресс-служба ГК «Роскосмос» / ТАСС; 5-tv.ru

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На космодром Восточный доставили автоматическую станцию «Луна-25». Уже в августе ее запустят на спутник Земли для поисков льда в грунте.

Это полет будет особым. Аппарат - полностью отечественной сборки. Кроме того, посадка запланирована не в экваториальной, а полярной части Луны. Там гораздо более сложный рельеф местности. Перед пуском станция пройдет заключительные наземные испытания и стыковку с разгонным блоком «Фрегат».

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