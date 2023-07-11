НАТО согласовало декларацию по вопросу приема Украины в альянс

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 53 0

Перед Украиной страны НАТО поставили сразу ряд условий и будут добиваться их исполнения.

НАТО согласовало декларацию по вопросу приема Украины в альянс

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

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По итогам саммита НАТО была утверждена многолетняя программа помощи Украине, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Согласно итоговым документам, также будет создан совет Украина — НАТО.

Страны-члены НАТО согласились упростить процесс вхождения Украины в альянс. Но это будет возможно только после выполнения Незалежной всех ранее поставленных условий.

«Теперь Украине понадобится пройти не два этапа, а всего один. Украина получит приглашение в НАТО, когда союзники согласятся с тем, что выполнены условия», — заявил Столтенберг.

Страны НАТО также приняли обязательство довести минимальный уровень своих военных расходов до 2% ВВП.

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