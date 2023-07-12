В Японии заявили об очередном пуске ракеты со стороны КНДР

Служба безопасности на море уже предупредила воздушные и морские суда.

Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Известно, что служба безопасности на море уже предупредила воздушные и морские суда, чтобы они внимательно следили за информацией.

«В случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.

К слову, это уже 12 по счету пуск, который совершила КНДР в нынешнем году. Ранее Северная Корея проводила испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ее запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии.