В Японии заявили об очередном пуске ракеты со стороны КНДР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Kyodo: КНДР запустила над Японским морем, вероятно, межконтинентальную ракету

В Японии заявили об очередном пуске ракеты со стороны КНДР

Фото: KCNA / ТАСС

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Служба безопасности на море уже предупредила воздушные и морские суда.

Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на министерство обороны Японии.

Известно, что служба безопасности на море уже предупредила воздушные и морские суда, чтобы они внимательно следили за информацией.

«В случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море», — говорится в сообщении.

К слову, это уже 12 по счету пуск, который совершила КНДР в нынешнем году. Ранее Северная Корея проводила испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ее запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии.

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