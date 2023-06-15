КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

Где она могла упасть?

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японии

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

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Стало известно, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии.

На данный момент известно, что японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков боеприпаса не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Затем агентство Yonhap сообщило, что Пхеньян запустил баллистическую ракету в сторону Японского моря. Вероятно, оан упала в исключительной экономической зоне Японии.

До этого Северная Корея провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18». Ее запустили в сторону Японского моря. За стартом наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с женой, дочерью и сестрой. К слову, это был девятый пуск баллистической ракеты КНДР в этом году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему на Западе считают, что Россия, КНДР и Китай создали угрожающий США союз.

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