Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера
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Писателю было 94 года.
Фото: getty / Francois LOCHON / Contributor
Французский писатель чешского происхождения, автор книги «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом сообщает телеканал СТ24.
С 1981 года Кундера жил во Франции и писал исключительно на французском языке. Между тем его произведения стали мировыми, они переведены на многие языки. Одни из известных — «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни режиссер передач «Последний герой» и «Comedy Баттл» Кирилл Пухонто.
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