Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

Французский писатель чешского происхождения, автор книги «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом сообщает телеканал СТ24.

С 1981 года Кундера жил во Франции и писал исключительно на французском языке. Между тем его произведения стали мировыми, они переведены на многие языки. Одни из известных — «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».

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