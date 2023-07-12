Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 48 0

Писателю было 94 года.

Умер автор «Невыносимой легкости бытия» Милан Кундера

Фото: getty / Francois LOCHON / Contributor

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Французский писатель чешского происхождения, автор книги «Невыносимая легкость бытия» Милан Кундера скончался на 95 году жизни. Об этом сообщает телеканал СТ24.

С 1981 года Кундера жил во Франции и писал исключительно на французском языке. Между тем его произведения стали мировыми, они переведены на многие языки. Одни из известных — «Шутка» и «Невыносимая легкость бытия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни режиссер передач «Последний герой» и «Comedy Баттл» Кирилл Пухонто.

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