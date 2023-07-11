Умер обладатель ТЭФИ, режиссер популярных телепрограмм Кирилл Пухонто

Ушел из жизни режиссер передач «Последний герой» и «Comedy Баттл» Кирилл Пухонто. Как сообщает ИА «Регнум», его тело нашла сожительница, которая и вызвала скорую. Правда, спасать уже было некого.

«Мужчина скончался еще до приезда скорой, поэтому медикам оставалось лишь констатировать смерть», — сообщил источник агентства.

Точная причина смерти пока неизвестна, однако, по предварительной информации, следов криминального характера на месте трагедии не обнаружено.

Карьера Кирилла Пухонто началась в 1993 году. Изначально на телевидении он работал помощником режиссера телеканала, потом перешел работать на другой канал и уже сам режиссировал многие передачи.

В копилке его профессиональных достижений — телепрограммы «Последний герой», «Comedy Баттл», «Квартирник», «Голубой огонек» и многие другие. За свою деятельность он дважды был награжден премией ТЭФИ в номинации «Режиссер телепрограммы».

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