«Ошибочно и опасно»: в Кремле оценили первые итоги саммита НАТО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 62 0

Песков: вступление Украины в НАТО ошибочно и потенциально опасно

Фото, видео: Reuters / YVES HERMAN; 5-tv.ru

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Западные страны определились — Украина будет приглашена в Альянс, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

В Кремле прокомментировали первые итоги саммита НАТО. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что встреча стран — членов военного блока еще не завершена.

Между тем он отметил потенциальную опасность вступления Украины в НАТО.

«Мы негативно относимся. Ошибочно и потенциально опасно. Предоставляя гарантию безопасности Украине, они посягают на безопасность России. Мы слышим голоса политиков, которые отдают себе отчет в этом, надеемся, голоса будут услышаны. Они делают плохо нам, из чего мы будем исходить», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

По итогам первого дня саммита НАТО был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Также союзники утвердили многолетнюю программу помощи Украине и договорились о создании совета Украина — НАТО. В соответствии с программой, процесс вхождения Незалежной в Альянс будет упрощен, но ее членство станет возможным только после выполнения всех ранее поставленных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пришли в ярость из-за недовольства Зеленского решением НАТО по Украине.

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