США пришли в ярость из-за недовольства Зеленского решением НАТО по Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

WP: американская делегация пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине

США пришли в ярость из-за недовольства Зеленского решением НАТО по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Marco Provvisionato

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Глава киевского режима предъявил претензии альянсу из-за «размытых формулировок» относительно приглашения его страны в военный блок.

Делегация США на саммите НАТО в Вильнюсе «была в ярости» из-за недовольства президента Украины Владимира Зеленского по поводу неуверенных формулировок о приглашении страны в НАТО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

Ярость американцев вызвала запись Зеленского в Twitter, в которой он раскритиковал позицию НАТО по членству Украины и назвал отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». По словам Зеленского, размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в военный блок.

По данным источника издания, часть политиков НАТО сочла, что глава киевского режима своим заявлением пытается оказать давление на участников альянса.

Вызвавший ярость США твит Зеленского был написан им еще до начала саммита. Между тем после первого дня встречи в Вильнюсе украинский лидер был более сдержан и не стал комментировать итоговый документ, принятый странами — членами блока.

По итогам первого дня саммита НАТО был опубликован коммюнике, в котором говорится, что Украина будет приглашена, когда все члены блока достигнут по этому вопросу единогласия.

Также союзники утвердили многолетнюю программу помощи Украине и договорились о создании совета Украина — НАТО. В соответствии с программой, процесс вхождения Незалежной в альянс будет упрощен, но ее членство станет возможным только после выполнения всех ранее поставленных условий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский устроил истерику, даже не доехав до саммита НАТО.

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