В ремейке «Трех мушкетеров» с Боярским сыграют дети Плющенко и Тимати

Роль коварной Миледи в юном возрасте сыграет дочь рэпера Тимати Алиса.

Яна Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма «Три мушкетера», опубликовав в своем Telegram-канале кадры рабочего процесса.

В комментарии к видео продюсер написала, что в новой картине снимется ее сын Александр Плющенко, известный поклонникам как Гном Гномыч, дочь рэпера Тимати Алиса Юнусова и народный артист РСФСР Михаил Боярский — исполнитель роли Д`Артаньяна в советском и российских фильмах о трех мушкетерах режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича.

По словам Рудковской, ее сын и дочь Тимати исполнят в фильме роли Д`Артаньяна и Миледи в детстве.

Алиса Юнусова и Саша Плющенко в ролях юных Миледи и Д`Артаньяна. Фото: Telegram / Голубь Мира Яна Рудковская / doveoftheworld

«Боярский тоже будет, так что контроль за качеством будет прямо по ГОСТу! Ну и встретятся два гасконца сквозь года. Лично я жду с нетерпением грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями», — написала Рудковская.

По словам супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сценарий картины «очень ностальгический», зрители сразу вспомнят «старый добрый советский фильм». Прозвучит ли в ремейке знаменитая музыка и песни из картины «Д`Артаньян и три мушкетера» 1978 года, Рудковская не раскрыла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве умер актер Театра имени Вахтангова Алексей Кузнецов — исполнитель роли герцога Бэкингема в советском фильме «Д`Артаньян и три мушкетера».